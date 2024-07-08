Kayserili okçulardan 3 gümüş madalya

Düzce'de düzenlenen ASES U13 Açık Hava Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü sporcuları, 3 gümüş madalya alarak önemli bir başarıya imza attı.

Kayserili okçulardan 3 gümüş madalya
Kayseri GündemEditör

Düzce’de düzenlenen ASES U13 Açık Hava Okçuluk Türkiye Şampiyonası’nda Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü sporcuları, 3 gümüş madalya alarak önemli bir başarıya imza attı.

ASES U13 Açık Hava Okçuluk Türkiye Şampiyonası Düzce’de yapıldı. Şampiyonaya katılanKayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü sporcularından Gupse Gülperi Öztürk , 09-10 Yaş Klasik Yay Kadınlar Kategorisinde Türkiye İkincisi olarak gümüş madalya kazandı. 11-12 Yaş Klasik Yay Kadınlar Kategorisinde mücadele eden Buğlem Özdemir’de yine Türkiye İkincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Gupse Gülperi Öztürk ve Defne Türkmen’den oluşan 09-10 Yaş Klasik Yay Kadın Takım Kategorisinde de Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü Türkiye İkinciliğini alarak, gümüş madalyaya hak kazandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sporcuları ve antrenörleri Furkan Dernekli ile Gizem Elmaağaçlı’yı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Kayserili okçulardan 3 gümüş madalya
İHA
Kayseri Gündem

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