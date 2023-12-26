Kayserili sporcudan Türkiye rekoru

Bursa'da yapılan Rekor Deneme Yarışması'nda mücadele eden Kayserili atletizm sporcusu Kıyasettin Kara,Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

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  • 26.12.2023 08:48
  • Güncelleme: 26.12.2023 09:09
Kayserili sporcudan Türkiye rekoru
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Bursa’da yapılan Rekor Deneme Yarışması’nda mücadele eden Kayserili atletizm sporcusu Kıyasettin Kara,Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

Kıyasettin Kara, U18 kategorisinde 3 bin metrede 8.14.51’lik dereceyle Türkiye rekorunu kırmayı başardı. Yarışma sonunda büyük sevinç yaşayan genç sporcuyu antrenörleri de yalnız bırakmadı.

Kayseri Gençlik ve Spor İlMüdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Sporcumuzu ve antrenörünü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” denildi.

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İHA

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