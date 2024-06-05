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Kayserili sporcularAzerbaycan'dan 3 madalya ile döndü

Türk Devletleri Teşkilatı'nın girişimleriyle hayata geçen 'Herkes İçin Yüzme Projesi'nde finaller Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 8 ülkeden gelen sporcuların katılımıyla tamamlandı. Kayserili sporcular Azerbaycan'da 2 altın, 1 bronz madalya ile döndü.

Kayserili sporcularAzerbaycan'dan 3 madalya ile döndü
Kayseri GündemEditör

Türk Devletleri Teşkilatı’nın girişimleriyle hayata geçen ‘Herkes İçin Yüzme Projesi’nde finaller Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 8 ülkeden gelen sporcuların katılımıyla tamamlandı. Kayserili sporcular Azerbaycan’da 2 altın, 1 bronz madalya ile döndü.

Nisan ayında başlayan projede ülkelerinde en iyi dereceyi yapan sporcular elemelerden geçerek finallere adını yazdırdı. 01-04 Haziran Bakü Su Sporları Sarayı’nda düzenlenen final yarışlarına Türkiye’yi temsilen 20 sporcu katıldı. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Macaristan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve KKTC’den katılan en iyi yüzme sporcularının yarışları müthiş bir mücadeleye sahne oldu. Kategorilerine göre sırayla yarışmalara katılan sporcular 30 dakika boyunca yüzerek en iyi mesafeyi kat etmeye çalıştı.

Kayseri’yi temsilen Azerbaycan’a giden üç sporcu da madalya kazandı. 15-16 yaş kategorisinde Melisa Şahin birinci olarak altın, 17-19 yaş kategorisinde Sudenas Çakmak yine birinci olarak altın, 35-39 yaş kategorisinde Tuba Aktaş üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri’yi en iyi şekilde temsil eden sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Kayserili sporcularAzerbaycan'dan 3 madalya ile döndü
Kayserili sporcularAzerbaycan'dan 3 madalya ile döndü
İHA
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