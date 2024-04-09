Oklu kirpi, iki köpeğin gözünü kör etti

Kayseri’de nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan oklu kirpinin fırlattığı ok bir köpeği kör ederken, 2 köpeği de çeşitli yerlerinden yaraladı.

Yahyalı ilçesinde meydana gelen olayda; Halil Gül’e ait 3 çoban köpeğine nesli tehlikede olan oklu kirpi saldırdı. Kirpinin fırlattığı oklar bir köpeğin gözüne isabet edip kör ederken, diğer köpeklerin de vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti.

Kirpi ise köpekler tarafından öldürüldü.