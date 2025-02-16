Kayserililer Zirvesi İstanbul'da gerçekleştirildi

Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Genel Başkanı Muhammed Ali Temel tarafından İstanbul’da 7’inci Kayserililer Zirvesi düzenlendi. Kayserilerin buluştuğu zirveye AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel ve çok sayıda davetlinin yanı sıra gurbetçi Kayserililer katıldı. Zirvede konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, “Bugün burada Kayserililerle beraber olmanın büyük bir mutluluğunu yaşıyorum. Daha önce de CMK Holding'in bir daveti üzerine yine aynı bir toplantı yapmıştık. Kayserililerin en büyük özelliği gittikleri yerde kendi insanını bulmak ve onlarla bir olmaktır. Derneğimizin ilk kuruluş amacı etrafındaki insanlara yardım etmek üzere bir dernektir, kurucuları rahmetle yad ediyorum. Onların bu gayretlerini görmemek mümkün değil. Kayseri’den gelip başka ihtiyacı olanlara yardımcı olma amacıyla bir dernektir. Kayseri belediye başkanımızın ve valimizin ifade ettiği gibi Anadolu’nun tam merkezinde, coğrafyası zor, tarıma el verişli olmayan bir şehir. Ancak ticaret ve sanayi ile kalkınabilecek bir arazi olmasıyla, ilk ticaretin temellerinin atıldığı, sarayın oluşmasına imkân veren bir yer haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, “Ben Kayseri Valisi olarak, Kayseri'de 3 yıldır görev yapan birisi olarak Kayserililere Kayseri’yi anlatacak değilim. Ancak şunu söylemek istiyorum, hayatımın en büyük gurur ve şereflerinden birisi Kayseri’ye hizmet etmiş olmaktır. 6 Şubat depreminde şunu gördüm Kayseri yağmur oldu deprem bölgesine yağdı. O gün bilgiyi seviyor, halkına aşığım demiştim. Gerçekten Kayseri valisi olduğum ayrıcalığını hayatım boyunca üzerimde taşıyacağım” diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Kayserili olduğu için gurur duyduğunu ifade ederek, “Müthiş gücümüz, gerçekten Kayseri’yi ilmek ilmek dokuyan birlikte çalışma fırsatı bulduğum dostumuz Vekil Özsoy, iş adamlarımız, MHP İl Başkanımız burada, Kayseriliyiz diyoruz demekten de çekinmiyoruz. Türk bayrağına, vatanına, milletine bağlı bir başka şehir. O açıdan bu güvenli limana mensup olmak hep beraber gurur vericidir” şeklinde konuştu.

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel ise sözlerine Ahmet Temel Başkan’a teşekkür ederek başladı. Karayel, “Kayseri'nin önemli simalarından bir araya getirmiş oldu tabii İslam'ın doğru birlik beraberliğini görmekten son derece memnunum. Biz geçen hafta yılın 38’inci günü olması sebebiyle Tomarzalılar Vakfı’nda mantı programındaydık. Sonra Yahyalıların arapaşı programındaydık, dünde Develilerin programındaydık. Bugün de buradayız, inşallah yine Kayseri diye çatı kuruluşlarının diğer derneklerinin ortaklarının programlarında da hep birlikte olacağız. Bunu söyleme sebebim iyiliğin ve beraberliğin önemini vurgulamak, çünkü bu kadar iş adamı olmayan o kadar bürokratı olmayan bu kadar kıymetli insanı olmayan bazı iller bu tutkunun sayesinde bu birlik sayesinde hem yatırımdan çok daha pay alıyorlar. Birbirleriyle omuz omuza oluyorlar ve kendilerini çok daha güçlü bir hale her açıdan getiriyorlar. İnşallah biz de Kayserililer olarak iş hayatında hayırseverlik de bürokraside siyasette olan ağrılarınızı bir araya gelerek daha da arttıracağız. Bunda bu tip toplantıların önemini son derece fazla olduğunu düşünüyorum. Tekrar teşekkürler bu organizasyonu yaptığınızdan dolayı ve bizi davet etmenizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Oyuncu Murat Ünalmış ise, “Böyle kıymetli bir buluşmada sizlerle konuşmak çok kıymetlidir. Önce programın kıymetini bilirsek o zaman birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu taşımamıza kanaat olacak. Söylenecek her şey söylendi Kayseri’ye destek vermekten çok mutluyum” dedi.