Kayserispor 11. yenilgisini aldı

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor geride kalan 30 haftada 11. yenilgisini aldı.

Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşan ve müsabakayı 1-0 kaybeden Kayserispor, rakiplerine karşı 11. kez mağlubiyet aldı. 30 maçta 10 galibiyet, 9 beraberlik alan sarı kırmızılılar 11 kez de sahadan mağlubiyet ile ayrıldı.

Haftayı 36 puanla 13. sırada tamamlayan sarı kırmızılılar, ligde oynadığı son 3 maçından da galibiyet ile ayrılamadı. Rizespor’a mağlup olan Kayserispor, Hatayspor ile berabere kaldıktan sonra Alanyaspor’a da mağlup oldu. Kayserispor son 3 maçında rakip filelere 1 gol atarken kalesinde ise 5 gol gördü.