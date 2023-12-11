Kayserispor 51 gündür yenilmiyor

Süper Ligin 15'inci haftasında Pendikspor'u 2-0'lık skorla mağlup eden Kayserispor 51 gündür kaybetmiyor.

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  • 11.12.2023 12:23
  • Güncelleme: 11.12.2023 12:23
Kayserispor 51 gündür yenilmiyor

Sezona Galatasaray beraberliği ile başlayan Kayserispor, bu sezonki ilk yenilgisini 6’ncı hafta Beşiktaş’a karşı aldı. Daha sonra Başakşehir ile berabere kalan sarı kırmızılılar 8’inci hafta oynanan Ankaragücü’ne de mağlup olmuştu. Yedi Ekim tarihinde oynanan maçı kaybeden Kayserispor, 21 Ekim’de konuk ettiği Rizespor’u yenerek seriye başladı. Ligde daha sonra çıktığı altı maçtan 5 galibiyet bir beraberlikle ayrılan Kayserispor Türkiye Kupası’nda da çıktığı iki maçı kazandı. Geride kalan 51 günde çıktığı 7 lig, 2 de Türkiye Kupası maçını kazanan Kayserispor yenilmezlik serisini 51 güne çıkardı.

1ha

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