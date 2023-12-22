Kayserispor 8 maç sonra yenildi

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, ligde 8 müsabaka sonrasında mağlup oldu.

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  • 22.12.2023 11:28
  • Güncelleme: 22.12.2023 11:28
Kayserispor 8 maç sonra yenildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor, ligde 8 müsabaka sonrasında mağlup oldu.

Sarı Kırmızılılar, son 8 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik 1 yenilgi aldı. Son haftalarda oynadığı futbol ve aldığı sonuçlar ile ligde üst sıralara çıkan Kayserispor, lider Fenerbahçe’ye karşı mağlup olunca seriyi noktaladı. Sahasında oynadığı maçta 3-1 geriye düşmesine rağmen 3-3’ü bulan ancak sahadan 4-3 yenik ayrılan Kayserispor, yenilmezlik serisini sürdüremedi. Teknik direktör Recep Uçar nezaretinde çıktığı son 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik alan ve topladığı 19 puan ile önemli bir hamle yapan ve üçüncü sıraya kadar yükselen Kayserispor, sahasında Fenerbahçe’ye mağlup olunca hem seriyi hem de iç saha yenilmezlik unvanını kaybetti.

29 puanı bulunan Kayserispor, bu hafta sonu deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.

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İHA

Kayseri Gündem
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