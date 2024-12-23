Kayserispor'a ceza kapıda

Dün Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanan maç öncesi başlayan kargaşada emniyet tedbirleri yetersiz kaldı Protokol, loca ve basın girişi olmak üzere bir çık kapıdan usulsüz geçişler ve izdiham meydana geldi. Güvenlik güçleri tarafından milli maçta olduğu gibi en fazla önlem alınan dünki maçta da taraftar maç esnasında sahaya girdi. Daha sonra sahada ve tribünde yaşananlar ve sahaya atılanlar nedeniyle müsabaka uzun süre duraksadı. TFF temsilcileri tarafından stadyum girişi, tribünde yaşananlar ve sahaya atılan yabancı maddeler kayıt altına alındı. Kayserispor’un yaşananlar nedeniyle yüksek oranda ceza alması bekleniyor.