Talas'ta Yazar Okulu Seminerleri devam ediyor

7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminerde, Talas Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi işbirliğiyle gerçekleştirilen programda, Osman Gerçek gençlerle bir araya geldi. Gerçek, yazarlık yolunda adım atmak isteyen gençlere medya-gazete-kitap yazarlığı ve gezi-hatıra yazısı alanlarındaki bilgi ve birikimlerini paylaştı.

Programın sonunda açıklamalarda bulunan Osman Gerçek, gençlerin yazarlığa olan ilgisini artırmayı amaçlayan bu seminerlerin büyük bir katkı sunduğunu belirtti. "Yazarlığa meraklı gençlerimiz için bu programlar, onları yönlendiren ve özendiren bir fırsat oldu. Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın’ın emeğini takdir etmek gerekiyor, kültür ve sanat dünyasına değer katmak adına büyük çalışmalar yapıyor" dedi.

Yazar Okulu Seminerleri, Ocak ayı sonuna kadar devam edecek ve Talas Belediyesi’nin diğer tüm programları gibi ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Daha fazla bilgi için 0352 222 0724 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilir.