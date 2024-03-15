Kayserispor, Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı

Süper Ligin 30’uncu haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Kayserispor, bu maçın hazırlıkları tamamlandı. Geçen hafta karşılaştığı Hatayspor maçının ardından ara vermeden Alanyaspor maçı hazırlıklarına başlayan sarı kırmızılılar bugün ki idman ile çalışmalarını tamamladı. Kayserispor kafilesi bugün havayolu ile Alanya’ya giderek burada maç saatini bekleyecek. Yarın saat 13.30’da oynanacak olan müsabakayı hakem Emre Kargın yönetecek.