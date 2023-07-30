Kayserispor altyapısı Tayfun Türkmen’e emanet

Kayserispor’da geçen sene alt yapı koordinatörlük görevini Tayfun Türkmen ile birlikte yapan Alper Kelkitli yeni sezon öncesi görevinden istifa etti.

İki sezondur transfer yasağı bulunan Kayserispor’da alt yapıya da sporcu takviyesi yapılamıyor. Dört hafta sonra ilk maçına çıkacak olan U19 takımı çalışmalara başlarken diğer yaş grupları ise henüz çalışmalara başlamadı. Kategorilerde görev yapacak antrenörlerin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.