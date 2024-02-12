Kayserispor, Beşiktaş'la golsüz berebare kaldı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı.

Kayserispor, Beşiktaş'la golsüz berebare kaldı
Kayseri GündemEditör

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada topla buluşan Cardoso’nun vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

59. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Gökhan Sazdağı’nın ortasında topa yükselen Boa Morte’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

86. dakikada Ramazan’ın ceza sahası dışından vuruşunda topu kaleci Mert kornere çeldi.

87. dakikada ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Boa Morte’nin kafasından seken topa Arif vole vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Hakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Julian Jeanvier, Arif, Carole, Mehdi Bourabia, Mehmet Eray (Ramazan dk. 76), Shukurov (Ali Karimi dk. 63), Cardoso, Boa Morte, Nazon

Yedekler: Onurcan, Kolovetsios, Attamah, Hasan, Ackah, Berat, Yiğit, Talha

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Worrall, Bakhtiyor (Emrecan dk. 82), Amartey, Gedson, Muçi, Muleka (Rebic dk. 82) Cenk (Al-Musrati dk. 66) Semih

Yedekler: Ersin, Tayyip Talha, Omar, Demir Ege, Mustafa Erhan, Aytuğ, Umut, Serkan

Teknik Direktör: Fernando Santos

Sarı kartlar: Mehdi Bourabia, Gökhan Sazdağı, Arif (Kayserispor)

Kayserispor, Beşiktaş'la golsüz berebare kaldı
Kayserispor, Beşiktaş'la golsüz berebare kaldı
Kayserispor, Beşiktaş'la golsüz berebare kaldı
Kayserispor, Beşiktaş'la golsüz berebare kaldı
Kayserispor, Beşiktaş'la golsüz berebare kaldı
Kayserispor, Beşiktaş'la golsüz berebare kaldı
Kayserispor, Beşiktaş'la golsüz berebare kaldı
Kayserispor, Beşiktaş'la golsüz berebare kaldı
Kayserispor, Beşiktaş'la golsüz berebare kaldı
Kayserispor, Beşiktaş'la golsüz berebare kaldı
Kayserispor, Beşiktaş'la golsüz berebare kaldı
Kayserispor, Beşiktaş'la golsüz berebare kaldı
Kayserispor, Beşiktaş'la golsüz berebare kaldı
Kayserispor, Beşiktaş'la golsüz berebare kaldı
Kayserispor, Beşiktaş'la golsüz berebare kaldı
İHA
Kayseri Gündem

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