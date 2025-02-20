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  • Kayserispor'da 'çirkin ve kötü tezahürat geleneği': Yine PFDK'ya sevk edildi!

Kayserispor'da 'çirkin ve kötü tezahürat geleneği': Yine PFDK'ya sevk edildi!

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, geçtiğimiz hafta oynadığı Eyüpspor maçının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Kayserispor'da 'çirkin ve kötü tezahürat geleneği': Yine PFDK'ya sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, 16 Şubat 2025 tarihinde oynanan Eyüpspor - Kayserispor müsabakasında yaşanan çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Kayserispor Kulübü'nün Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.

TFF’nin resmi açıklamasında, "Kayserispor Kulübü’nün 16 Şubat 2025 tarihinde oynanan Eyüpspor - Kayserispor müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevkine karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Kayserispor’un bu sevk işlemi, Süper Lig’de mücadele eden takımların taraftarlarının davranışlarının ne kadar önemli olduğuna dair bir hatırlatma niteliği taşıyor. Kulübün disiplin kurulu karşısında nasıl bir savunma yapacağı ve alınacak cezanın ne olacağı ise merakla bekleniyor.

 

Haber Merkezi

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