Vekil Özsoy, 60 personel alımı yapılacağını duyurdu

 AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kayseri'ye 60 personel alımının yapılacağını duyurdu. 

Vekil Özsoy, 60 personel alımı yapılacağını duyurdu
Kayseri GündemEditör

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kayseri’ye 60 personel alımı yapılacağını sosyal medya hesabından müjdeledi. Vekil Özsoy, “Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından şehrimize 60 personel alımı yapılacak. Şehrimize hayırlı olsun inşallah” ifadelerine yer verdi.
KPSS şartının arandığı personel alımı için 1 Şubat itibarıyla ÖSYM’nin internet sayfasından vatandaşlar başvuru yapabilecek. Öte yandan 6 mühendis, 12 veteriner, 17 büro personeli ve 25 destek personelinin alınacağı açıklandı.

1ha
Kayseri Gündem

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