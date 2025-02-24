Kayserispor'da Sergej Jakirovic etkisi: 4 Maçta 8 puan

Sezona teknik direktör Burak Yılmaz ile başlayan Kayserispor ilk 6 maçta 3 puan toplamıştı. Genç teknik direktörle yollar ayrıldıktan göreve Sinan Kaloğlu getirildi. Kaloğlu ile 12 maça çıkan Kayserispor 12 puan topladı. Düşme potasındaki yerini sağlamlaştıran Kayserispor’un Sivasspor’a farklı mağlup olmasının ardından Sinan Kaloğlu ile de yollar ayrıldı. Takımın başına bir dönem Dinamo Zagreb’i de çalıştıran Sergej Jakirovic getirildi. Kayseri ekibi Jakirovic ile çıktığı 4 maçın hiç birini kaybetmezken 2 galibiyet, 2 beraberlik ile toplam 8 puan topladı. Düşme potasının üzerinde yer alan takımlarla puan farkını azaltan Kayserispor gelecek hafta Beşiktaş deplasmanına gidecek.

