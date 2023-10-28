Kayserispor'dan deplasmanda 2 gollü galibiyet

 Mondihome Kayserispor, Süper Lig'in 10'uncu haftasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Kayserispor ilk skoru Hatayspor'dan Burak'ın kendi kalesine gol atmasıyla aldı. Mücadele, 2-1 skorla Kayserispor'un üstünlüğüyle sona erdi.

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  • 28.10.2023 09:01
  • Güncelleme: 28.10.2023 09:01
Kayserispor'dan deplasmanda 2 gollü galibiyet

Kayserispor Süper Lig’in 10’uncu haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu’nda gerçekleşen mücadele 2-1’lik skorla Kayserispor’un üstünlüğü ile sona erdi. 

GOL… 33’ Burak kendi kalesine attı… Kayserispor’un soldan geliştirdiği atakta Karimi, penaltı noktasına doğru ortasını yaptı. Burak’ın ters vuruşu kaleci Erce’yi yanılttı ve sol köşeden ağlara gitti. 0-1

GOL… 47’ Boa Morte farkı ikiye çıkardı… Kayserispor’un soldan kullandığı kornerde arka direğe doğru gelen topa Boa Morte müsait durumda kafayı vurdu, meşin yuvarlak direğin yanından ağlara gitti. 0-2

GOL… 70’ Dadaşov farkı bire indirdi… Kazanılan penaltıda topun başına geçen Dadaşov, sağ ayağının üst içiyle sağ köşeye vuruşunu yaptı, kaleci ile meşin yuvarlak farklı köşelere gitti. 1-2 

MAÇIN KARNESİ
STAT: Mersin Stadyumu 
HAKEMLER: Sarper Barış Saka, A. Uğur Sarı, Selahattin Altay. 
KAYSERİSPOR ilk 11’i: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, M. Hosseini, J. Attamah, L. Carole, A. Karimi, Kartal Yılmaz, A. Boa Morte, M. Cardoso (Dk. 70 Uzodimma), M. Thiam (Dk. 79 Ramazan ve Bahoken), Carlos Mane (Dk. 88 Ackah ve Baran) 
HATAYSPOR ilk 11’i: Erce Kardeşler, R. Rivas, G. Kilama, Burak Bekaroğlu (Dk.89 Hodzic), F. Ghoulam, C. Massanga (Dk. 76 Mendes ve Ömer Faruk), C. Strandberg, F. Dele-Bashiru, G. Aburjania, (Dk 63 Kerim Alıcı ve Aabid) D. Lamkel, R. Dadaşov. 

GOL: Dk. 33 Burak kendi kalesine attı (Hatayspor), Dk. 47 Boa Morte (Kayserispor), 
Dk.70 Dadaşov (Hatayspor). 

SARI KART: Dk. 12 Burak (Hatayspor), Dk. 24 Dele-Bashiru (Hatayspor) Dk. 86 Dadaşov (Kayserispor), Dk. 87 Bekaj (Hatayspor), Dk. 90+6 Aabid (Hatayspor).

1ha

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