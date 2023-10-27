Kayseri'de silahlı kavga: 3 çocuk yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 çocuk tedavi altına alındı.

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  • 27.10.2023 23:10
  • Güncelleme: 28.10.2023 09:02
Kayseri'de silahlı kavga: 3 çocuk yaralandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 çocuk tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Uğurevler Mahallesi 238. Sokak iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada M.Z. (16), K.K. (16) ve E.Ç. (15) silahla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

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