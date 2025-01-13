Kayserispor eski başkanı Ali Çamlı, 'gizemli çeklere' açıklık getirdi

Kayserispor’da Başkan Ali Çamlı, döneminde kulübe verildiği kaydedilen 1.5 Milyon Euro değerindeki çekler ile ilgili çıkan haberlerin ardından açıklama yaptı. Çamlı yaptığı açıklamada, “Öncelikle belirtmek isterim ki, söz konusu çekler, Kayserispor’un geçmiş dönemde yaşadığı mali zorluklar nedeniyle, Ayos Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Osman Şirin tarafından tamamen dostane bir yaklaşım ve kulübümüze destek amacıyla verilmiştir. Toplam 1.5 Milyon Euro değerinde, her biri 300 Bin Euro tutarındaki 5 adet çek, o dönemde transfer yasağının kaldırılması ve kulübün sürdürülebilirliği için bağış niteliğinde sağlanmıştır” diye belirtti.

‘BERNA GÖZBAŞI’NIN ORTAYA ATTIĞI ASILSIZ DEDİKODULAR’

Çamlı açıklamasının devamında, “Ancak, eski Başkan Berna Gözbaşı’nın ortaya attığı asılsız dedikodular ve Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek hakkında yaptığı iftira içerikli konuşmalar, bu süreci olumsuz etkilemiştir. Nitekim Berna Gözbaşı’nın, Yukatel’in sahibi ve aynı zamanda Kayserispor’un eski isim sponsoru olan Yusuf Karataş ile birlikte İstanbul’da Sayın Dursun Özbek’in masasına giderek ‘Siz Kayserispor’a neden çek veriyorsunuz?’ şeklindeki ithamı, tamamen mesnetsizdir. Sayın Dursun Özbek, bu soruya cevaben, Galatasaray Kulübü’nün Kayserispor’a herhangi bir çek veya mali yardımda bulunmadığını Berna Gözbaşı’nın yüzüne karşı açıkça ifade etmiş ve bu tür asılsız söylemleri kesin bir dille reddetmiştir. Bu süreçte, Ayos Holding Yönetimi, Berna Gözbaşı’nın çıkardığı dedikodular ve asılsız iddiaların yol açtığı güvensizlik nedeniyle, bağıştan rücu etme kararı almıştır. Bu durum sonucunda, Ayos Holding tarafından verilen çekler ödenmemiştir. Dolayısıyla, bu çeklerin tahsil edilememesi, tamamen Berna Gözbaşı’nın iyi niyetle bağdaşmayan davranışlarının bir sonucudur. Sonuç olarak, Ayos Holding tarafından yapılan bu dostane destek, asılsız ithamlar ve spekülatif söylemler nedeniyle amacına ulaşamamıştır. Söz konusu çeklerin tahsil edilememesi bir gerçektir” ifadelerini kullandı.

“BÜTÜN GERÇEKLERİN SAYIN NURETTİN AÇIKALIN TARAFINDAN BİLİNMEKTEDİR”

Çamlı açıklamalarına, “Ancak, bu konuda gerekli bilgilendirmeyi, çekleri o tarihte teslim alan yeni ve mevcut başkan Sayın Nurettin Açıkalın’ın kamuoyuna yapması gerekirdi. Bütün gerçeklerin Sayın Nurettin Açıkalın tarafından bilinmesine rağmen bu açıklamanın yapılmaması, şahsımın bu açıklamayı yapma zaruretini doğurmuştur. Kamuoyunu yanıltıcı açıklamalardan kaçınılmasını ve gerçek dışı iddiaların tekrarlanmamasını temenni ederim” diye son verdi.