Kayserispor- Fenerbahçe maçı: 3-4

Süper Lig’in 17. Haftasında Kayserispor Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. İlk yarının 1-2 tamamlandığı çekişmeli müsabakada Fenerbahçe attığı bir fazla golle 3 puanı alan taraf oldu. Fenerbahçe puanını 43’e yükseltirken Kayserispor’un puanı 29’da kaldı.

GOL… Maçın 8’inci dakikasında Cengiz attı, takımını ön geçirdi. Fred’in sol kulvardan sağ ayağıyla gönderdiği ara pasında Cengiz topu ceza sahası yayı içinde kontrol etti ve döndü. Ceza sahası yayı çizgisi üstünden sağ ayağıyla sağ alt köşeye vurdu ve topu ağlara gönderdi: 0-1

GOL… Mücadelenin 40’ıncı dakikasında Batshuayi attı, farkı ikiye çıkardı. Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında savunmanın hatasında top sağ kanatta Cengiz’in önünde kaldı. Cengiz tek pasta önüne oynadı ve ceza alanı içi sağ çaprazda Batshuayi sağ ayağıyla sert vurarak topu sol üst köşeden ağlara gönderdi: 0-2

GOL… Karşılaşmanın 45+4’üncü dakikasında Kemen attı farkı bire indirdi. Savunmanın arkasına uzun gönderilen pasta Cardoso topun kontrolünü sağladı ve penaltı noktasının önünde şutunu attı. Livakovic’ten seken topu Kemen altıpas çizgisi üstünden kaleye vurdu ve topu ağlara gönderdi: 1-2

GOL… Maçın 50’inci dakikasında Batshuayi attı farkı tekrar ikiye çıkardı. Ferdi, Fred’in pasında soldan ceza alanına girdi ve çaprazdan sağ ayağıyla şutunu attı. Kaleci Bilal’in kurtardığı şutta seken topu Batshuayi penaltı noktasının solundan gelişine sağ ayağıyla tamamlayarak topu ağlara gönderdi: 1-3

GOL… Karşılaşmanın 56’ıncı dakikasında Thiam attı fark tekrar bire indi. Thiam penaltı atışında sağ ayak içiyle sağ alt köşeye vurarak kaleci ile topu ayrı köşelere gönderdi: 2-3

GOL… Dakika 73, Cardoso attı skora denk geldi. Cardoso soldan sürüklediği atakta pasını aktardı ve Thiam tek pasta topu aktardı. Cardoso, ceza alanı içi sol çaprazdan sol ayağıyla şutunu attı ve Livakovis’in müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 3-3

GOL… Mücadelenin 79’uncu dakikasında Batshuayi, takımını bir kez daha öne geçirdi. Batshuayi, penaltı atışında sağ ayak içiyle sağ üst köşeye vurdu ve top ile kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 3-4

KIRMIZI KART: Dk. 90+11Fenerbahçe’de Mert Hakan, kullanılan serbest vuruşun ardından hakeme yönelik itirazı sonucu ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

MAÇIN KİMLİĞİ

STAD: RHG Enertürk Enerji Stadyumu

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, İlker Takpak

KAYSERİSPOR: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, J. Hosseini, Attamah, Hasan Ali, A. Karimi, Kartal, Boa Morte, Kemen, M. Cardoso, M. Thiam

FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar (Dk. 81 Oosterwolde), Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Cengiz, Tadic (Dk. 72 King ve İrfan Can), Szymanski, Batshuayi (Dk. 90 Mert Hakan ve Umut Nayir)

GOLLER: Dk. 45+4 Kemen, Dk. 56 Thiam, Dk. 73 Cardoso (Kayserispor), Dk. 8 Cengiz, Dk. 20 Batshuayi Dk. 50 Batshuayi, Dk. 79 Batshuayi (Fenerbahçe)

SARI KART: Karimi, Hosseini (Kayserispor), Djiku, Oosterwolde, Mert Hakan (Fenerbahçe)

KIRMIZI KART: Dk. 90+9 Fred Dk.90+11 Mert Hakan (Fenerbahçe).