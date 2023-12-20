Kayserispor- Fenerbahçe maçı: 3-4

Süper Lig'in 17. Haftasında Kayserispor, Fenerbahçe'yi konuk etti. İlk yarı 1-2 tamamlandı. Çekişmeli mücadelede toplam 7 gol atıldı. Attığı bir fazla golle Fenerbahçe süper ligdeki yerini korudu.  

PAYLAŞ
  • 20.12.2023 20:42
  • Güncelleme: 20.12.2023 20:42
Kayserispor- Fenerbahçe maçı: 3-4

Süper Lig’in 17. Haftasında Kayserispor Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. İlk yarının 1-2 tamamlandığı çekişmeli müsabakada Fenerbahçe attığı bir fazla golle 3 puanı alan taraf oldu. Fenerbahçe puanını 43’e yükseltirken Kayserispor’un puanı 29’da kaldı. 

GOL… Maçın 8’inci dakikasında Cengiz attı, takımını ön geçirdi. Fred’in sol kulvardan sağ ayağıyla gönderdiği ara pasında Cengiz topu ceza sahası yayı içinde kontrol etti ve döndü. Ceza sahası yayı çizgisi üstünden sağ ayağıyla sağ alt köşeye vurdu ve topu ağlara gönderdi: 0-1

GOL… Mücadelenin 40’ıncı dakikasında Batshuayi attı, farkı ikiye çıkardı. Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında savunmanın hatasında top sağ kanatta Cengiz’in önünde kaldı. Cengiz tek pasta önüne oynadı ve ceza alanı içi sağ çaprazda Batshuayi sağ ayağıyla sert vurarak topu sol üst köşeden ağlara gönderdi: 0-2

GOL… Karşılaşmanın 45+4’üncü dakikasında Kemen attı farkı bire indirdi. Savunmanın arkasına uzun gönderilen pasta Cardoso topun kontrolünü sağladı ve penaltı noktasının önünde şutunu attı. Livakovic’ten seken topu Kemen altıpas çizgisi üstünden kaleye vurdu ve topu ağlara gönderdi: 1-2

GOL… Maçın 50’inci dakikasında Batshuayi attı farkı tekrar ikiye çıkardı. Ferdi, Fred’in pasında soldan ceza alanına girdi ve çaprazdan sağ ayağıyla şutunu attı. Kaleci Bilal’in kurtardığı şutta seken topu Batshuayi penaltı noktasının solundan gelişine sağ ayağıyla tamamlayarak topu ağlara gönderdi: 1-3

GOL… Karşılaşmanın 56’ıncı dakikasında Thiam attı fark tekrar bire indi. Thiam penaltı atışında sağ ayak içiyle sağ alt köşeye vurarak kaleci ile topu ayrı köşelere gönderdi: 2-3

GOL… Dakika 73, Cardoso attı skora denk geldi. Cardoso soldan sürüklediği atakta pasını aktardı ve Thiam tek pasta topu aktardı. Cardoso, ceza alanı içi sol çaprazdan sol ayağıyla şutunu attı ve Livakovis’in müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 3-3

GOL… Mücadelenin 79’uncu dakikasında Batshuayi, takımını bir kez daha öne geçirdi. Batshuayi, penaltı atışında sağ ayak içiyle sağ üst köşeye vurdu ve top ile kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 3-4

KIRMIZI KART: Dk. 90+11Fenerbahçe’de Mert Hakan, kullanılan serbest vuruşun ardından hakeme yönelik itirazı sonucu ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 

MAÇIN KİMLİĞİ
STAD: RHG Enertürk Enerji Stadyumu 
HAKEMLER: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, İlker Takpak
KAYSERİSPOR: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, J. Hosseini, Attamah, Hasan Ali, A. Karimi, Kartal, Boa Morte, Kemen, M. Cardoso, M. Thiam

FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar (Dk. 81 Oosterwolde), Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Cengiz, Tadic (Dk. 72 King ve İrfan Can), Szymanski, Batshuayi (Dk. 90 Mert Hakan ve Umut Nayir)

GOLLER: Dk. 45+4 Kemen, Dk. 56 Thiam, Dk. 73 Cardoso (Kayserispor), Dk. 8 Cengiz, Dk. 20 Batshuayi Dk. 50 Batshuayi, Dk. 79 Batshuayi (Fenerbahçe)

SARI KART:  Karimi, Hosseini (Kayserispor), Djiku, Oosterwolde, Mert Hakan (Fenerbahçe)
KIRMIZI KART: Dk. 90+9 Fred Dk.90+11 Mert Hakan (Fenerbahçe).

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Erciyes yeni sezona hazırlanıyor

Erciyes yeni sezona hazırlanıyor

'Kalk cenaze namazını kıl' diyen kocasından şikayetçi olmayan kadın karar duruşmasında fikrini değiştirdi

‘Kalk cenaze namazını kıl’ diyen kocasından şikayetçi olmayan kadın karar duruşmasında fikrini değiştirdi

Cansız beden bulundu

Cansız beden bulundu

Kayseri ulaşımını rahatlatacak yeni bir alternatif yol

Kayseri ulaşımını rahatlatacak yeni bir alternatif yol

Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

ERÜ ile TÜGVA arasında iş birliği

ERÜ ile TÜGVA arasında iş birliği

Çok Okunanlar
1
Hastane Caddesi Teksas'a döndü: Silahlı çatışma 2 ölü

Hastane Caddesi Teksas'a döndü: Silahlı çatışma 2 ölü

2
Evliliğe mani var: Gomofobi

Evliliğe mani var: Gomofobi

3
Eski Osb Başkanı Nursaçan, Solar Evirici 'Yerli Malı' Belgesi aldı

Eski Osb Başkanı Nursaçan, Solar Evirici 'Yerli Malı' Belgesi aldı

4
4 kişilik bir ailenin kahvaltı maliyeti ne kadar?

4 kişilik bir ailenin kahvaltı maliyeti ne kadar?

5
Sarraf İhsan Gülderdi: 'Politika faizi yüzde 40'ın altında açıklanırsa dövizdeki artış durdurulamayabilir'

Sarraf İhsan Gülderdi: “Politika faizi yüzde 40’ın altında açıklanırsa dövizdeki artış durdurulamayabilir”

6
Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz fiyatları

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Motorine zam bekleniyor

Motorine zam bekleniyor

Kayserispor- Fenerbahçe maçı: 3-4

Kayserispor- Fenerbahçe maçı: 3-4

DAHA FAZLA
İstanbul'dan Kayseri'ye Lezzetin Yolculuğu: Mihrimah Kafe Açılıyor

İstanbul'dan Kayseri'ye Lezzetin Yolculuğu: Mihrimah Kafe Açılıyor

Sarraf İhsan Gülderdi: 'Güvenli liman altın, yılın en çok kazandıranı oldu'

Sarraf İhsan Gülderdi: “Güvenli liman altın, yılın en çok kazandıranı oldu”

Belediye Başkanları Kritik Zirveden Sonra Netleşecek

Belediye Başkanları Kritik Zirveden Sonra Netleşecek

Kayseri'de taş plaklar meraklıları için sergilendi

Kayseri'de taş plaklar meraklıları için sergilendi

Başkan Palancıoğlu kütüphanede gençlerle sohbet etti

Başkan Palancıoğlu kütüphanede gençlerle sohbet etti