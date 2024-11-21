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Kayserispor - Fenerbahçe maçını Direnç Tonusluoğlu yönetecek

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Kayserispor-Fenerbahçe maçında Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak.

Kayserispor - Fenerbahçe maçını Direnç Tonusluoğlu yönetecek
Kayseri GündemEditör

Süper Lig’in 13. haftasında oynanacak olan Kayserispor-Fenerbahçe maçında Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Süper Lig’in 13. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemlerin isimlerini kamuoyu ile paylaştı. MHK, Cumartesi günü oynanacak Kayserispor - Fenerbahçe maçını Direnç Tonusluoğlu’nun yönetmesine karar verdi. İzmir Bölgesi Süper Lig hakemi Direnç Tonusluoğlu’na bu maçta Samet Çiçek ve Murat Altan yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi ise Erdem Mertoğlu olacak.

23 Kasım Cumartesi günü RHG Enertürk Enerji Stadı’nda oynanacak Kayserispor - Fenerbahçe maçı saat 16:00’da başlayacak.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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