Kayserispor - Galatasaray: 1-5

Kayserispor, bu hafta Galatasaray’ı ağırladı. Mücadelenin 4’üncü dakikasında Galatasaray, Osimhen’in penaltı golüyle birlikte öne geçti. Çekişmeli geçen ilk yarı 1-2’lik skorla tamamlandı. Mücadelenin 62’nci dakikasında bir seyirci sahaya girerek Galatasaraylı Muslera ve Mertens ile selfie çekindi. Kayserispor tribünleri sahaya giren taraftara tepki gösterdi. Tribünlerinde yaşanan olaylar nedeniyle maç bir süre duraksadı. Daha sonra goller bulmaya devam eden konuk takım müsabakayı 5-1’lik skorla kazandı. Kayserispor evindeki müsabakadan puansız ayrıldı.



MAÇTAN DAKİKALAR

GOL… Dk. 4 Galatasaray öne geçti. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Osimhen, sağ ayağının içiyle sağ köşeye plaseyi vurdu ve topu ağlarla buluşturdu: 0-1.



GOL… Dk. 14 Kayserispor, Bahoken ile skoru eşitledi. Kartal’ın soldan kullandığı köşe vuruşunda klae sahasına doğru kavisli ve sert gelen topa Bahoken kafayı vurdu ve meşin yuvarlak, Muslera’nın sağından ağlara gitti: 1-1.



GOL… Dk. 29 Galatasaray tekrardan farkı bire çıkardı. Merkezden gelişen atakta Yunus, üst üste slalomlarla ceza sahasına yaklaşıp sağdan içeri giren Osimhen’i topla buluşturdu. Osimhen, topu kale sahasına yerden ortaladı ancak Onurcan topu ayaklarıyla çıkardı. Sol çapraza açılan topu önünde bulan Barış Alper, sağ ayağının içiyle uzak köşeye vurdu ve top filelere gitti: 1-2.



GOL… Dk. 51 Fark ikiye çıktı. Kayserispor’un kullandığı korner sonrası hızla atağa çıkan Yunus, topla birlikte ceza sahası yayına kadar gelip sol ayağının üstüyle bitirici vuruşu yaptı: 1-3.



GOL… Dk. 71 Fark üçe çıktı. Merkezden gelişen atakta Yunus, sağdan ceza sahasına giren Osimhen’i topla buluşturdu. Çapraza gelen Osimhen sağ ayağıyla topun dibine girip meşin yuvarlağı kaleci Onurcan’ın üzerinden aşırttı: 1-4.



GOL… Dk. 87 Barış Alper attı fark dörde çıktı. Batshuayi’nin pasıyla ceza sahasının dışında sağ kanatta topla buluşan Yunus, sağ içten ceza sahasına hareketlenen Barış Alper’e pasını gönderdi. Barış Alper dar açıdan sağ ayağının üstüyle vurarak topu ağlara gönderdi: 1-5.



MAÇIN KİMLİĞİ:

STAT: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Emin Tuğral ve Serkan Çimen

KAYSERİSPOR: Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Attamah, Jeanvier, Carole(Dk. 83 Nazon), Hasan Ali Yıldırım, Kartal Yılmaz, Karimi (Dk. 58 Bourabia), Cardoso (Dk. 75 Ackah), Boa Morte ve Bahoken( Dk. 83 Talha)

GALATASARAY: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira(Dk. 88 Berat), Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus Akgün, Victor Osimhen(Dk. 86 Metehan)

GOLLER: Dk. 14 Bahoken (Kayserispor), Dk. 4 Osimhen, Dk. 29 Barış Alper, Dk. 51 Yunus Akgün (Galatasaray)

SARI KART: Bourabia (Kayserispor)