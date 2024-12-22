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- Kapalı Kale Taraftar Grubu Başkanı Dirgenali, sahaya giren Galatasaray taraftarına saldırdı
Kapalı Kale Taraftar Grubu Başkanı Dirgenali, sahaya giren Galatasaray taraftarına saldırdı
Kayserispor-Galatasaray maçında ilginç anlar yaşandı. Bir taraftar sahaya girerek Galatasaray'ın oyuncuları Fernando Muslera ve Dries Mertens ile selfie çekti. Kapalı Kale Taraftar Grubu Başkanı Ahmet Dirgenali taraftara saldırdı.
Süper Lig’in 17’nci haftasında Kayserispor, sahasında Galatasaray’ı ağırladı. Bir taraftar sahaya girerek Galatasaray'ın oyuncuları Fernando Muslera ve Dries Mertens ile selfie çekti. Olayın ardından Kayserispor taraftarları sahaya giren kişiye tepki gösterirken Kapalı Kale Taraftar Grubu Başkanı Ahmet Dirgenali taraftara saldırdı.
Sahaya da yabancı maddeler atıldığı görüldü. Yetkililer, sahaya giren taraftarı gözaltına aldı. Yabancı madde atanların tespit edilmesi için de çalışma başlatıldı.