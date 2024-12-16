Ayşe Böhürler'den CHP'li belediyenin Karma Havuz kararına sert tepki

Böhürler, "Çok yazık! Nasıl bir kindar ideolojileri var ki, muhafazakar düşünen kadınlar lehine ne varsa hepsini yok ediyorlar. Karma havuzlar zaten her yerde var. Farklı inanç ve fikirlere saygı yok. Kadınları otoriteryen biçimde kendi ideolojilerine mecbur bırakma hevesleri hiç bitmiyor." ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

31 Mart seçimlerinde AK Parti'den CHP'ye geçen Üsküdar Belediyesi, kadın-erkek ayrı havuz uygulamasını kaldırarak, yüzme hizmeti almak isteyenlerin karma havuzları kullanması gerektiğini belirtti. Bu karar, özellikle muhafazakar kesim tarafından eleştirildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kontenjanından aday olup seçimi kazanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, belediyenin kadınlara ayrı havuz saati uygulamasını kaldırarak, yüzme faaliyetine katılmak isteyen kadınların karma havuzları kullanacağını duyurdu. Bu uygulama, Ocak ayı itibarıyla başlayacak.

Ayşe Böhürler'in sert tepkisi, Üsküdar Belediyesi'nin kararının muhafazakar kadınlar üzerindeki etkisini gözler önüne serdi. Böhürler, farklı inanç ve fikirlere saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, kadınların mahremiyet hakkının korunmasının önemine dikkat çekti.