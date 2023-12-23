Kayserispor hazırlıklarını tamamlayarak Konya’ya gitti

Ligde yenilmezlik serisini 7 maç sonra Fenerbahçe’ye karşı yitiren Kayserispor yarın Konyaspor ile karşılaşacak. Saat 13.30’da oynanacak olan müsabaka için bugün ter idmanı yapan Kayserispor daha sonra karayolu ile Konya’ya gitti. Kayserisporda sakatlığı bulunan Carole ve Uzodimma’nın durumu belirsizliğini korurken Konyaspor’da ise Gökhan Töre ile Muhammed Demir’in sakatlıkları nedeniyle bu maçta görev alamayacağı öğrenildi.