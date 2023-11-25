Kayserispor ile Adana Demirspor 11. randevuda
Kayserispor ile Adana Demirspor, Süper Lig tarihinde 10 kez karşılaştı.
- 25.11.2023 10:25
- Güncelleme: 25.11.2023 12:14
Kayserispor ile Adana Demirspor, Süper Lig tarihinde 10 kez karşılaştı.
Süper Lig’in 13. haftasında Kayserispor ile Adana Demirspor, 3 puan mücadelesi verecek. Pazar günü oynanacak maç öncesinde iki ekip, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 10 kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında oynanan 10 maçta Kayserispor 2 kez kazanırken Adana Demirspor ise 3 kez kazandı. 5 maç ise berabere bitti. Kayserispor bu 10 maçta rakibine 10 gol atarken, Adana Demirspor da 12 gol attı. İki takım arasında oynanan 10 maçta alınan sonuçlar şu şekilde:
1973/1974 Adana Demirspor-Kayserispor 1-0
1973/1974 Kayserispor-Adana Demirspor 2-0
1974/1975 Kayserispor-Adana Demirspor 1-0
1974/1975 Adana Demirspor-Kayserispor 0-0
1979/1980 Adana Demirspor-Kayserispor 2-0
1979/1980 Kayserispor-Adana Demirspor 0-0
2021/2022 Adana Demirspor-Kayserispor 1-1
2021/2022 Kayserispor-Adana Demirspor 1-1
2022/2023 Kayserispor-Adana Demirspor 2-2
2022-2023 Adana Demirspor-Kayserispor 5-3