Kayserispor ilk puanını aldı

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor, ligde 4 hafta geride kalırken ilk puanını aldı.

Süper Lig 2024-2025 sezonunda başarılı bir dönem geçirmek isteyen Kayserispor, ligdeki ilk puanını aldı. Ligin 4. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşan sarı kırmızılılar, 0-0 sona eren müsabakadan 1 puanla ayrıldı. Lige BAY olarak maç yapmadan giren, ikinci haftada sahasında Sivasspor’a mağlup olan Kayserispor, üçüncü haftada Trabzonspor ile oynayacağı maçı rakibinin Avrupa kupası müsabakası olmasından dolayı tehir olarak geçmişti.

4 haftada iki maça çıkan Kayserispor, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı kırmızılılar, ligin 5. haftasında sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.