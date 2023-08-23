Kayserispor - Samsunspor maçını Bahattin Şimşek yönetecek

 Kayserispor'un pazar günü Samsunspor'u konuk edeceği müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

PAYLAŞ
  • 23.08.2023 19:37
  • Güncelleme: 23.08.2023 19:37
Kayserispor - Samsunspor maçını Bahattin Şimşek yönetecek

Süper Lig takımlarından Kayserispor, sezonun üçüncü haftasında Samsunspor’u konuk edecek. Pazar günü Samsunspor ile oynanacak müsabakayı Aydın bölgesi hakemlerinden Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Selahattin Altay ile Cem Özbay yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Mert Güzenge görev alacak. 

Bahattin Şimşek bu sezon ilk kez Kayserispor maçını yönetecek. Şimşek, Kayserispor’un geçen sezon deplasmanda İstanbulspor ile 1-1 kaldığı maçı yönetmişti.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

Kayseri Büyükşehir, Malazgirt'te otağ kurdu

Kayseri Büyükşehir, Malazgirt'te otağ kurdu

Aldığı helvanın içinden hızma çıktı, yerken dişi kırıldı

Aldığı helvanın içinden hızma çıktı, yerken dişi kırıldı

Türkiye'nin en büyük AVM'sinde çocuk programı

Türkiye'nin en büyük AVM'sinde çocuk programı

Kapadokya'nın giriş kapısında eşsiz görüntüler

Kapadokya'nın giriş kapısında eşsiz görüntüler

İlçe belediye başkanlarından Başkan Büyükkılıç'a 'yatırım' teşekkürü

İlçe belediye başkanlarından Başkan Büyükkılıç'a 'yatırım' teşekkürü

Çok Okunanlar
1
Başkan Büyükkılıç'tan Develi'ye ulaşım müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan Develi’ye ulaşım müjdesi

2
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor'dan deprem bölgesine konut talep etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor’dan deprem bölgesine konut talep etti

3
Develi'de Zara rüzgarı esti

Develi’de Zara rüzgarı esti

4
Kayseri'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

Kayseri’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

5
İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

6
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
KASKİ Eski Genel Müdürü Mustafa Ülker hayatını kaybetti

KASKİ Eski Genel Müdürü Mustafa Ülker hayatını kaybetti

Depremler Erciyes dağını aktif hale getirir mi?

Depremler Erciyes dağını aktif hale getirir mi?

DAHA FAZLA
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ahlat'ta çadırını kurdu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ahlat’ta çadırını kurdu

Kayserispor - Samsunspor maçını Bahattin Şimşek yönetecek

Kayserispor - Samsunspor maçını Bahattin Şimşek yönetecek

Vekil Arıkan: 'Saadet Partisi olarak emekli maaşlarına yeni zam verilmesiyle alakalı bir öneri verdik'

Vekil Arıkan: “Saadet Partisi olarak emekli maaşlarına yeni zam verilmesiyle alakalı bir öneri verdik”

Kayseri'de tırın yakıt deposu patladı: 1'i ağır 2 yaralı

Kayseri'de tırın yakıt deposu patladı: 1'i ağır 2 yaralı

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP