Kayserispor - Samsunspor maçını Bahattin Şimşek yönetecek
Kayserispor'un pazar günü Samsunspor'u konuk edeceği müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
- 23.08.2023 19:37
- Güncelleme: 23.08.2023 19:37
Süper Lig takımlarından Kayserispor, sezonun üçüncü haftasında Samsunspor’u konuk edecek. Pazar günü Samsunspor ile oynanacak müsabakayı Aydın bölgesi hakemlerinden Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Selahattin Altay ile Cem Özbay yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Mert Güzenge görev alacak.
Bahattin Şimşek bu sezon ilk kez Kayserispor maçını yönetecek. Şimşek, Kayserispor’un geçen sezon deplasmanda İstanbulspor ile 1-1 kaldığı maçı yönetmişti.
1ha
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