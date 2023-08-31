Kayserispor taktik ağırlıklı çalıştı
Süper Ligin dördüncü haftasında deplasmanda Antalyaspor işe karşılaşacak olan Kayserispor bu akşam taktik ağırlıklı çalıştı.
- 31.08.2023 23:37
- Güncelleme: 31.08.2023 23:37
Süper ligde geride kalan üç haftada 2 beraberlik 1 galibiyet alan Kayserispor Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.
Hafta boyunca bu müsabakaya hazırlanan sarı - kırmızılılar son idmanında taktik ağırlıklı çalıştı. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN