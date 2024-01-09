Kayserispor telafi peşinde

Kayserispor, deplasmanda oynayacağı Karagümrük FK maçını kazanıp yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Süper Lig’de oynadığı son 3 maçtan puansız ayrılan Kayserispor, deplasmanda oynayacağı Karagümrük FK maçını kazanmak istiyor. Çalışmalarını Teknik Direktör Recep Uçar nezaretinde gerçekleştiren sarı kırmızılılar, İstanbul’da oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılmak hedefinde. Sarı kırmızılı takımda sakatlığı devam eden Lionel Carole ve ülkelerinin milli takımında bulunan Majid Hosseini, Carlos Mane ve Julian Jeanvier dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Teknik Direktör Recep Uçar, zorlu bir maça çıkacaklarını ancak hedeflerinin galip gelmek olduğunu söyleyerek; "Konyaspor ve Sivasspor yenilgilerinden gereken dersleri çıkardığımızı düşünüyorum. Karagümrük maçından puan ya da puanlar alarak ayrılacağımızı umut ediyor ve istiyorum" dedi.