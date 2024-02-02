Kayserispor Transfer Tahtası Açılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla buluşarak, Kayserispor'un da transfer tahtasının Salı günü açılacağının müjdesini verdi.

Kayserispor Transfer Tahtası Açılıyor
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sarı kırmızılı takımın kapalı olan transfer tahtası ile ilgili olarak “ Kayseri’nin markaları var, Erciyes bir markamız, Kayserispor bir markamızdır. Allah’ın izniyle Salı günü transfer tahtası da açılıyor” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın bu müjdeleri vatandaşlar tarafından sevinçle ve heyecanla karşılandı.

Ayrıca vatandaşların taleplerini bir bir cevaplayan Büyükkılıç, “Öğrencilere müthiş destek veriyoruz, ihtiyacı olana bilet yüklüyoruz. Öğrencilere burs veriyoruz, internet, çay, çorba, bedava, suyun yüzde 50’si bedava, çamaşırını yıkıyoruz. Kartal Kavşağı Projesi de hazır, ihalesini yapıyor, kazmayı vuruyoruz” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç’a, meydan ziyaretinde AK Parti Siyasi Hukuki İşleri Başkanı Hasan Nuri Kuş, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal da eşlik etti.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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