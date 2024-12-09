  • Haberler
  • Spor
  • Kayserispor'un iç saha galibiyet hasreti sona erdi

Kayserispor'un iç saha galibiyet hasreti sona erdi

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, aylar sonra sahasında kazandı. 11 maçtır kazanamayan sarı-kırmızılılar, Alanyaspor'u mağlup etmeyi başardı.

Kayserispor'un iç saha galibiyet hasreti sona erdi
Kayseri GündemEditör

Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor, aylar sonra sahasında kazandı. 11 maçtır kazanamayan sarı-kırmızılılar, Alanyaspor’u mağlup etmeyi başardı.

Süper Lig’in 15. haftasında Alanyaspor ile karşılaşan Kayserispor, 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Bu sezon 3. kez galibiyet sevinci yaşayan sarı-kırmızılılar, uzun bir aradan sonra sahasında galip gelmeyi başardı.

Geçen sezonun 27. haftasında sahasında oynadığı maçta Ankaragücü’nü 3-2 yenen ve o günden bugüne sahasında oynadığı 11 maçta kazanamayan Kayserispor, Akdeniz ekibi karşısında 2 golle sonuca giderek taraftarına galibiyet sevinci yaşattı. Kayserispor, ilk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarısında sonuca gitti. Sarı-kırmızılı ekip, Boa Morte ve Carlos Mane’nin golleri ile iç saha galibiyet hasretini bitirdi.

Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor maçına kadar çıktığı 11 iç saha maçında 6 beraberlik 5 yenilgi almış, bu sezon sahasında çıktığı 6 maçta ise 3 beraberlik, 3 yenilgi elde etmişti. Kayserispor, bu galibiyet ile iç saha şanssızlığını da kırmış oldu.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Yaşlı adam evinde ölü bulundu 
Yaşlı adam evinde ölü bulundu 
Afet bilinci ve arama kurtarma söyleşisi düzenlendi
Afet bilinci ve arama kurtarma söyleşisi düzenlendi
Erciyes 38 FK son dakika golü ile yenildi
Erciyes 38 FK son dakika golü ile yenildi
Suriyeli mülteciler Esad rejiminin düşüşünü kutladı
Suriyeli mülteciler Esad rejiminin düşüşünü kutladı
Doğalgaz patlamalarına karşı uyarı: Havalandırma menfezi açık olmalı
Doğalgaz patlamalarına karşı uyarı: Havalandırma menfezi açık olmalı
Bakan Fidan, 'Ülkelerini terk etmek durumunda olan milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine geri dönebilir'
Bakan Fidan, “Ülkelerini terk etmek durumunda olan milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine geri dönebilir”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!