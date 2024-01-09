Kayserispor ve Başkan Ali Çamlı PFDK'ya sevk edildi

 TFF tarafından yapılan açıklamada Kayserispor ile başkan Ali Çamlı'nın PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.

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  • 09.01.2024 23:06
  • Güncelleme: 09.01.2024 23:06
Kayserispor ve Başkan Ali Çamlı PFDK'ya sevk edildi

Sezonun 19’uncu haftasında oynanan müsabakaların ardından PFDK’ya sevk edilenler açıklandı. Kayserispor  “saha olayları” ve “çirkin ve kötü tezahürat” kulüp başkanı Ali Çamlı ise, “sportmenliğe aykırı hareketi ” ve “ hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle PFDK’ya sevk edildi. 

KAYSERİSPOR Kulübü’nün 07.01.2024 tarihinde oynanan MONDİHOME KAYSERİSPOR-EMS YAPI SİVASSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki“ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “ saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

MONDİHOME KAYSERİSPOR Kulübü Başkanı ALİ ÇAMLI ’nın aynı müsabaka sonrası medyaya yapmış olduğu beyanlarında yer alan “sportmenliğe aykırı hareketi ” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve “ hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir

1ha

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