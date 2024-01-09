Kayserispor ve Başkan Ali Çamlı PFDK'ya sevk edildi
TFF tarafından yapılan açıklamada Kayserispor ile başkan Ali Çamlı'nın PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.
- 09.01.2024 23:06
- Güncelleme: 09.01.2024 23:06
Sezonun 19’uncu haftasında oynanan müsabakaların ardından PFDK’ya sevk edilenler açıklandı. Kayserispor “saha olayları” ve “çirkin ve kötü tezahürat” kulüp başkanı Ali Çamlı ise, “sportmenliğe aykırı hareketi ” ve “ hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.
KAYSERİSPOR Kulübü’nün 07.01.2024 tarihinde oynanan MONDİHOME KAYSERİSPOR-EMS YAPI SİVASSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki“ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “ saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
MONDİHOME KAYSERİSPOR Kulübü Başkanı ALİ ÇAMLI ’nın aynı müsabaka sonrası medyaya yapmış olduğu beyanlarında yer alan “sportmenliğe aykırı hareketi ” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve “ hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir