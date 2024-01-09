DEVA partisi Kocasinan İlçe Başkanı Ahmet Adıbelli oldu
DEVA Partisi Kocasinan İlçe Başkanlığı görevine Ahmet Adıbelli getirildi.
- 09.01.2024 22:47
- Güncelleme: 09.01.2024 22:47
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan tarafından, DEVA Partisi Kocasinan İlçe Başkanı olarak Ahmet Adıbelli görevlendirildi. DEVA Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, “partimizin demokratik süreçleri katılımcı yapısı çerçevesinde yapılan değerlendirmelerin ardından, Genel Başkanımız Ali Babacan tarafından Kocasinan İlçe Başkanı olarak Ahmet Adıbelli yetkilendirilmiştir. Kendisine ve kuracağı teşkilata başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.
1ha
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