Kayserispor yeni Federasyon Başkanı Hacıosmanoğlu'nu tebrik etti

Bugün yapılan TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu’nda mevcut başkan Mehmet Büyükekşi ile Trabzonspor eski başkanlarından İbrahim Hacısomanoğlu aday oldu. İbrahim Hacıosmanoğlu, 134 oy alarak TFF'nin yeni başkanı seçildi. Mehmet Büyükekşi, 129 oyda kaldı. Hacıosmanoğlu’nun başkan seçilmesinin ardından Kayserispor tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu'nun Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda Başkanlığa seçilen Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nu ve yönetim kurulunu tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.