Pazar tezgahlarında karpuz ucuzladı

Kayseri’de vatandaşlar alışveriş için semt pazarının yolunu tutuyor. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Perşembe Pazarı’nda da yoğunluk yaşanıyor; kayısının kilosu 35 lira ile 50 lira arası, muzun kilosu 49 lira ile 60 lira arası, üzümün kilosu 60 lira ile 65 lira arası, şeftalinin kilosu 40 lira ile 65 lira arası, limonun kilosu 60 lira ile 70 lira arası, domatesin kilosu 25 lira ile 40 lira arası, kirazın kilosu 50 lira ile 65 lira arası, salatalığın kilosu 12,5 lira ile 15 lira arası, biberin kilosu 15 lira ile 25 lira arası, dolmalık biberin kilosu 20 lira ile 30 lira arası, kabağın kilosu 15 lira ile 20 lira arası, patlıcanın kilosu 15 lira ile 30 lira arası, mantarın kilosu 20 lira ile 100 lira arası, patatesin kilosu 10 lira ile 15 lira arası, soğanın kilosu 12,5 lira ile 15 lira arası, bamyanın kilosu 60 lira ile 150 lira arası, sarımsağın kilosu 80 lira ile 100 lira arası değişen fiyatlarlar alıcı buluyor.

Öte yandan yeşil fasulyenin kilosu 50 liradan, armudun kilosu 30 liradan, incirin kilosu 30 liradan, eriğin kilosu 20 liradan, çileğin kilosu 40 liradan, karpuzun kilosu 8 liradan, kavunun kilosu 10 liradan, maydanoz 10 liradan, tere 10 liradan, ıspanak 10 liradan, roka 10 liradan, roka 10 liradan, nane 10 liradan, dereotu 15 liradan satışa sunuluyor.