Kayserispor, yenilgiye aşina oldu
Süper Lig'de mağlubiyet serisini 7 maça çıkartan Kayserispor'da düşüş devam ediyor.
Lige iyi bir başlangıç yapan ve ilk 15 haftada sadece 2 yenilgi alan Kayserispor, hakeme yapılan saldırı sonrası lige verilen aradan sonra mağlubiyet serisine başladı. Çıktığı son 6 maçı kaybeden Kayserispor, dün deplasmanda Samsunspor’a da yenilerek seriyi 7 maça çıkardı. 26 puanda kalan ve düşme potasına yakınlaşan sarı kırmızılılar pazartesi günü sahasında Antalyaspor’u konuk edecek.
1ha
Bakmadan Geçme
Apartmanda çıkan yangında 1 kişi öldü 8 kişi yaralandı
Argıncık'ta yanan evde 1 kişi öldü
Sarız kaymakamı Kerem Albayrak oldu
Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç’tan hakem hatalarına isyan
Vatandaş, araç ve ikinci el konutlarıyla daire takası yapmaya çalışıyor
Acil iniş yapan eğitim uçağının iniş görüntüleri ortaya çıktı