Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Eğin: 'Futbol, sadece parayla değil yürekle de oynanıyor'

Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Eğin, Galatasaray karşısında sergilenen futbol için "Futbol sadece parayla değil, yürekle de oynanıyor" dedi.

Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Eğin, ligin ilk haftasında Galatasaray ile oynanan ve 0-0 biten maç sonrası yaptığı açıklamasında; "Alınan 1 puan son derece önemli. Teknik heyet ve futbolcularımız, Galatasaray karşısında futbolun sadece parayla değil yürekle oynandığını da gösterdi" dedi. Kayserispor’un bu sezon ligde çok iyi bir konuma geleceğine inandığını da söyleyen İsmail Eğin, "Transfer yasağımızın kalkmasından sonra önemli transferler yaparak gücümüze güç katacağız ve ligde daha iyi konuma geleceğiz" yorumu yaptı.