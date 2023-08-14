Ümit Özdağ'a 3 kuruşluk tazminat davası

Kayseri Barosu Avukatlarından Emir Akpınar, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a, Ünlü Vaiz Halil Konakçı'ya hakaret ettiği iddiasıyla 3 kuruşluk tazminat davası açtı.

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  • 14.08.2023 14:14
  • Güncelleme: 14.08.2023 14:32
Ümit Özdağ'a 3 kuruşluk tazminat davası
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Barosu Avukatlarından Emir Akpınar, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a, Ünlü Vaiz Halil Konakçı’ya hakaret ettiği iddiasıyla 3 kuruşluk tazminat davası açtı.

Kayseri Barosu Avukatlarından Emir Akpınar, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Vaiz Halil Konakçı ile ilgili sarf ettiği sözler nedeniyle Özdağ’a 3 kuruşluk tazminat davası açtı. İstanbul Anadolu 13. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verilen dilekçede, 0.03 kuruşluk manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesi talep edilerek, "Yukarıda belirtilen yasal düzenlemeler, ilgili kanunlardaki manevi tazminat hükümleri ve Yargıtay İçtihatları birlikte değerlendirildiğinde; müvekkil şahsına yönelik edilen hakaret neticesinde şahsi hak tecavüzü nedeniyle toplumsal itibarı zedelenmiş, haksız ve hukuka aykırı olarak şahsına yapılan ağır hakaretler, nedeniyle büyük acı ve elem duymuş, toplum içerisinde alenen küçük düşürülmüş, onuru kırılmış dini değerleri aşağılanmıştır. İşbu sebeple ilgili yasalardan dolayı sorumluluğu bulunan davalı aleyhine manevi tazminat talep etme zarureti doğmuştur. Müvekkile karşı 10.08.2023 tarihinde işlenen haksız fiil nedeniyle haksız fiil tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte 0,03 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz" denildi.

İHA

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