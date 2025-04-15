KAYSO'dan Amerikan Pazarına Giriş Konferansı

TOBB Ticaret Merkezleri A.Ş. Genel Müdürü Volkan Palaz tarafından, Kayseri Sanayi Odası Konferans Salonunda ABD Pazarında Güncel Gelişmeler ve TOBB Şikago Ticaret Merkezi ile Küresel Açılım İmkanları' konusunda önemli detayların paylaşılacağı bir konferans düzenlendi.

KAYSO'dan Amerikan Pazarına Giriş Konferansı

TOBB Ticaret Merkezleri A.Ş. Genel Müdürü Volkan Palaz tarafından, Kayseri Sanayi Odası Konferans Salonunda ABD Pazarında Güncel Gelişmeler ve TOBB Şikago Ticaret Merkezi ile Küresel Açılım İmkanları'  konusunda önemli detayların paylaşılacağı bir konferans düzenlendi.

17 Nisan 2025 Perşembe günü saat: 14.00'deki konferans, tüm KAYSO üyelerine açık olup, konferansa Kayıt Linki https://forms.gle/QkJ7MCHfLtBSjKRZ7  linkinden kayıt yaptırılabilecek.

 

Haber Merkezi

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