KAYSO'dan Amerikan Pazarına Giriş Konferansı
TOBB Ticaret Merkezleri A.Ş. Genel Müdürü Volkan Palaz tarafından, Kayseri Sanayi Odası Konferans Salonunda ABD Pazarında Güncel Gelişmeler ve TOBB Şikago Ticaret Merkezi ile Küresel Açılım İmkanları' konusunda önemli detayların paylaşılacağı bir konferans düzenlendi.
TOBB Ticaret Merkezleri A.Ş. Genel Müdürü Volkan Palaz tarafından, Kayseri Sanayi Odası Konferans Salonunda ABD Pazarında Güncel Gelişmeler ve TOBB Şikago Ticaret Merkezi ile Küresel Açılım İmkanları' konusunda önemli detayların paylaşılacağı bir konferans düzenlendi.
17 Nisan 2025 Perşembe günü saat: 14.00'deki konferans, tüm KAYSO üyelerine açık olup, konferansa Kayıt Linki https://forms.gle/QkJ7MCHfLtBSjKRZ7 linkinden kayıt yaptırılabilecek.