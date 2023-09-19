KAYSO yeşil dönüşüme odaklandı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yeşil Dönüşüm Ofisi etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği, eğitim seminer ve panellere bir yenisini daha ekledi. KAYSO ev sahipliğinde sanayicilere yönelik, 'Yeşil Mutabakat, Sınırda Karbon Düzenlemesi ve Sanayiye Etkisi' konulu panel düzenlendi.

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  • 19.09.2023 14:57
  • Güncelleme: 19.09.2023 15:32
KAYSO yeşil dönüşüme odaklandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yeşil Dönüşüm Ofisi etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği, eğitim seminer ve panellere bir yenisini daha ekledi. KAYSO ev sahipliğinde sanayicilere yönelik, ‘Yeşil Mutabakat, Sınırda Karbon Düzenlemesi ve Sanayiye Etkisi’ konulu panel düzenlendi.

Panelin açılış konuşmasını yapan KAYSO Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Baloğlu; “Avrupa Birliği, sınırda karbon düzenlemesi mekanizmasının 1 Ekim 2023’ten itibaren işleyeceğini duyurdu. Biz de üyelerimizi bu sürece hazırlamak adına yoğun bir çalışma yürütüyoruz” dedi. Kayseri’nin ihracatını yarıdan fazlasını AB ülkelerine yaptığını hatırlatan Baloğlu; “Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması’ ihracatının yarıdan fazlasını Avrupa ülkelerine yapan bir şehir için çok önemli. Avrupa Birliği, sınırda karbon düzenlemesi mekanizmasının 1 Ekim 2023’ten itibaren işleyeceğini duyurdu. 31.12.2025 tarihine kadar karbon emisyonları ölçümleri yapılarak ithalatçılara bildirilecek ancak herhangi bir yaptırım uygulanmayacak. 01.01.2026 tarihinden itibaren ise sınırda karbon düzenlemesi tam anlamıyla devreye girecek ve ihracatçılarımız ekstra vergi yükleriyle karşı karşıya kalabilecektir” diye konuştu. Özellikle karbon emisyonu yüksek sektörlerin bir an önce gerekli adımları atması gerektiğini vurgulayan Baloğlu; “Aksi takdirde ihracatımız ciddi sekteye uğratacaktır. Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması çerçevesinde şimdilik demir-çelik, çimento, gübre, alüminyum, elektrik ve hidrojen olmak üzere 6 sektör var. Geçiş dönemi sonunda ise organik kimyasallar ve plastik gibi farklı sektörlere de dahil edilmesi mümkün görünüyor” dedi. Bu süreçte hem ülkemizin hem de sanayicilerin hazırlıklarını çok hızlı bir şekilde tamamlamaları gerektiğini vurgulayan Baloğlu; “Aksi takdirde bunun bedelini özellikle ihracat yaparken ödemek zorunda kalırız. Türkiye’nin, 2026 itibarıyla Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması çerçevesinde karşılaşması muhtemel vergi yükünün 3 Milyar Avro seviyesinde olabileceği değerlendirilmektedir” şeklinde konuştu. Baloğlu, Kayseri Sanayi Odası olarak ‘Avrupa Yeşil Mutabakatı’ ve ‘Sınırda Karbon Vergisi’ gibi konularda girişimlerde bulunmak ve bilgilendirmeler yapabilmek adına Oda bünyesinde kendi kaynakları ile ‘Yeşil Dönüşüm Ofisi’ ve ‘Dijital Dönüşüm Ofisi’ kurarak, sanayicilerin hizmetine sunduklarını söyledi. Bu süreçte sanayicilere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade eden Baloğlu, Güçlü bir Türkiye için sanayiciler olarak, yeşil dönüşüme ve dönüşerek üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Açılış konuşmalarının ardından panele geçildi. TOBB Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı Saygın Baban’nın moderatörlüğünde yürütülen panelde; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Karbon Fiyatlandırma Daire Başkanı Eyüp Kaan Moralı, İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas ve TSE Çevresel Gözetim ve Doğrulama Müdürü Mehmet Ergün katılımcılara süreçle ilgili detaylı bilgiler verdi.

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İHA

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