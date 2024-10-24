KAYTİD Başkanı Sarıçam, Kayseri akşamlarında sosyal hareketlilik istiyor

Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Serdar Sarıçam, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Sivil Toplum’ programına katılarak moderatör Duygu Sarınca’nın sorularını yanıtladı. Sarıçam, Kayseri sokaklarının sosyalleştirilmesini istedi.

Kayseri’de özellikle kış mevsiminde akşam saatlerinden itibaren meydan ve sokakların boş kaldığını söyleyen Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Serdar Sarıçam, bu kültürün kırılması için yetkililerin el atması gerektiğini belirtti. Sarıçam, “Bizden daha ufak, büyükşehir olmayan şehirlerde görüyorum. Bizde akşam saat 6 olduktan sonra dışarıda adam kalmıyor, bunu kırmamız lazım. Bunu da Kayseri’de sokaklarda değiliz, sokak kültürünü getirmemiz lazım. Adana’da akşam lüks restoranlar kapanıyor önünde sokak lezzetçileri geliyor. Kayseri meydanında ne yapılıyor, tarihi ahşaplı turşucu bazlamacı gibi şeyler açılsın. Geçen kış Diyarbakır’daydım orada da öyleydi, Kayseri’de neden böyle şeyler yok. Biz dışarıya çıktığımızda para harcama huyumuz vardır, sosyalleşiriz. Misafirin geldi mi dışarıya çıkartacaksın ama biz Kayseri dışından gelen misafirimizi eve kapatıyoruz. Akşam meydanda bir hareketlilik olsa sosyalleşme olacak, insan tek başına sosyalleşemez ama neden Kayseri’de bu yok. Buna Büyükşehir Belediyesi’nin gücü yeter, buraları canlandırması lazım. Kayseri’nin göbeğinden ya elinizi çekin ya da adam gibi elinizi değdirin, oraları ışıklandırın, sosyalleştirin sokak müziğine izin verin. Kayseri kış memleketi, o zaman yazın yapılsaydı. Soğukta olsa adam gibi kültürünüzü koyun, değiştirin, bu kültürü büyükler değiştirir, bizim milletimize her şey yakışır. Kayseri’nin sokaklarını gençlerimiz için sosyalleştirin” şeklinde konuştu.