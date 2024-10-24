Yaralama suçundan yargılanan sanık tahliye edildi

Kayseri’de iddiaya göre E.A. alacak vererek nedeniyle aralarında husumet bulunan T.K. ile karşılaştı. Çıkan arbede kavgada dönüştü. Aracında bulunan av tüfeğini ateşlemesi sonucu T.K.’yı yaralayan E.A. daha sonra polis ve ambulansa haber verdi. Yaralı tedavi altına alınırken E.A. cezaevine gönderildi. Tutuklu sanık hakkında ı ‘hakaret’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından dava açıldı. Davanın karar duruşmasına tutuklu sanık E.A. ile ailesi ve avukatlar katılırken müşteki katılmadı. Duruşmada konuşan sanık E.A., “Tüfeğimi muayene için o gün aracıma almıştım. Ben giderken T.K. ile karşılaştım. Yanındakilerle üzerime geldi. Kendimi korumak istedim. Pişmanım bile isteye bir şey yapmadım. Öldürme kastım yoktu” diye konuştu avukatı ise, “Müvekkilimin kasrı yoktur. Ambulansı ve polisi kendisi aramıştır. Polise teslim olmuştur. Kasıt yoktur” dedi. Mahkeme heyeti E.A.’nın aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunan T.K.’ya ‘yaralama’ suçunu işlediği gerekçesiyle 7 yıl 4 ay hapis cezası verirken cezaevinde kaldığı süre göz önünde alınarak tahliye edildi. Sanık ‘hakaret’ suçundan ise beraat etti.