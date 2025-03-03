Kira Gelirlerinde Beyanname Dönemi Başladı: Uzmanlardan Öneriler

Uzmanlar, kira geliri beyan sürecine ilişkin şu değerlendirmeleri yapıyor:

- 2024 takvim yılı içinde tahsil edilen toplam mesken kira geliri 33 bin TL'yi aşanlar beyanname vermek zorunda. Bu istisna sadece tek mesken için geçerli olup, bir konuta birden fazla kişi ortaksa her bir ortak bu istisnadan ayrı ayrı yararlanabilir.

- Vergi kesintisine tabi işyeri kira geliri elde edenlerin, kira gelirlerinin brüt tutarı 230 bin TL'yi aşarsa beyanname vermeleri gerekiyor.

Gerçek Gider veya Götürü Gider Seçenekleri

Uzmanlar, kira gelirinin vergilendirilmesinde iki farklı gider yöntemi olduğunu belirtiyor:

1. Götürü Gider Yöntemi: Bu yöntemde, belge aranmaksızın kira gelirlerinden istisna tutarı düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde 15’i götürü gider olarak hasılattan indirilebiliyor. Götürü gider yöntemi seçenler, 33 bin TL istisnadan sonra yüzde 15 oranında indirim uygulayabilir.

2. Gerçek Gider Yöntemi: Bu yöntemde ise, kira gelirinden Gelir Vergisi Kanununda belirtilen giderler indirilebiliyor. Ancak, bu giderlerin vergiden istisna edilen tutara isabet eden kısmı indirilemiyor. İndirim konusu yapılan giderlerin belgelenmesi zorunlu olup, belgeler 5 yıl boyunca saklanmalıdır. Gerçek gider yöntemini seçenler, sahibi olduğu konutu kiraya verip, kendisi de kirada oturuyorsa, ödediği kira tutarını gider olarak yazabilir.

Tevsik Zorunluluğuna ve Beyanname Vermeye Dikkat Edilmeli

Uzmanlar, kira gelirlerinin beyan edilmediği veya eksik beyan edildiği durumlarda, istisnadan yararlanılamayacağını belirtiyor. Ancak, idarece herhangi bir tespit yapılmadan önce kendiliğinden beyan edilirse, istisnadan yararlanma hakkı devam eder. Kira gelirinin beyan edilmediğinin vergi dairesince tespit edilmesi halinde ise cezalı tarhiyat yapılır. Ayrıca, kira tahsilat ve ödemelerinde tevsik zorunluluğuna uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesilir.

2 Nisan Son Tarih

2024 yılına ait gelir vergisi beyannamesinin 2 Nisan 2025 tarihine kadar verilmesi gerekiyor. Kira gelirine ilişkin beyannameler Hazır Beyan Sistemi üzerinden hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde verilebilir. Sisteme [hazirbeyan.gib.gov.tr](https://hazirbeyan.gib.gov.tr) adresinden ve Dijital Vergi Dairesinden giriş yapılabilir. Hesaplanan gelir vergisinin birinci taksiti, damga vergisi ile birlikte 2 Nisan 2025’e, ikinci taksiti ise 31 Temmuz 2025’e kadar ödenmelidir.

Bu şekilde, kira geliri elde edenlerin beyanname döneminde dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanıyor.