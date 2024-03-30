Kırşehir'de 177 bin 668 kişi oy kullanacak

Kırşehir'de yarın yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde 177 bin 668 kişi oy kullanacak.

Kırşehir'de 177 bin 668 kişi oy kullanacak
Kayseri GündemEditör

Kırşehir’de yarın yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde 177 bin 668 kişi oy kullanacak.

Kırşehir’de, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için okullarda hazırlıklar tamamlanarak kapılara kilit vuruldu. Kırşehir’de de 6 ilçe, 3 belde ve 252 köyde 733 sandıkta toplam 177 bin 668 seçmen İl Genel ve Belediye Meclis üyeleri ve muhtarlar için oy kullanacak.

Kırşehir’de 177 bin 668 kişi oy kullanacak

Kırşehir 322 sandıkta 101 bin 543 seçmen, Akçakent’te 4 sandıkta 752 seçmen, Akpınar 10 sandıkta 2 bin 331 seçmen, Boztepe 9 sandıkta 2 bin 454 seçmen, Çiçekdağı 30 sandıkta 7 bin 204 seçmen, Kaman 58 sandıkta 17 bin 524 seçmen, Mucur 34 sandıkta 9 bin 836 seçmen.

İHA
Kayseri Gündem

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