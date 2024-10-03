Kırşehir'de müzeler 200 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı

KIRŞEHİR (İHA) – Tarih ve kültür şehri Kırşehir’de müzeler, yıl içinde 200 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre şehirde yer alan Kırşehir Müzesi 2024 yılı içerisinde 6 bin 56, Ahilik Müzesi 100 bin, Kalehöyük 14 bin 203, Japon Bahçesi ise 122 bin 21 ziyaretçiyi ağırladı. Şehrin merkezinde yer alan ve açıldığı günden bu yana ilgi odağı olan Ahilik Müzesi, vatandaşların gezerek öğrendikleri ve geçmişle köprü kurdukları yer haline geldi. Müze alanını fırsat buldukça gezdiğini söyleyen Ömer Karaca, "Müze alanının şehrin tanıtımına katkısı olduğuna inanıyorum. Müzeyi her gezdiğimde Ahi Evran’ı daha iyi tanıyorum" dedi.

Müzeyi gezerek Ahi Evran’ı daha iyi anlama fırsatığı bulduğunu belirten Ayvaz Şenlik, "Müzeyi inceleyip gezdikten sonra Ahi Evran’ı ve anlatmak istediklerini daha iyi anlama fırsatı bulduk. Kitaplardan okumak ve dinlemek kadar görsel anlatımın daha iyi olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Eskişehir’den Kırşehir’e çalışmak için gelen Yusuf Ünlü ise, "Ahiliği bilmiyordum. Şehre geldikten sonra gezerek öğrendim. Ahi Evran’ın karakterini ve yaptıklarını müze alanını gezdikten sonra öğrendim" ifadelerini kullandı.

Ahilik Müzesi, 13. yüzyıldan itibaren Anadolu’da esnaf ve zanaatkarların bütünleşmesi ve dayanışması olarak bilinen Ahilik Teşkilatı’nın değerlerini sergiliyor. Müzede yer alan belge ve sunumlar, geçmişle gelecek arasında köprü görevi görüyor.