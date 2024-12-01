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  • Kış aylarında aç kalan başıboş köpekler tehlike arz ediyor: Belediyeler acil önlem almalı

Kış aylarında aç kalan başıboş köpekler tehlike arz ediyor: Belediyeler acil önlem almalı

Kış aylarının gelmesiyle birlikte havaların soğuması, başıboş köpeklerin yaşam koşullarını zorlaştırdı. Aç kalan ve barınaksız sokaklarda yaşam mücadelesi veren bu hayvanlar, zaman zaman saldırgan tutumlar sergileyerek insanlara zarar verebiliyor.

Kış aylarında aç kalan başıboş köpekler tehlike arz ediyor: Belediyeler acil önlem almalı

Uzmanlar, başıboş köpeklerin belediye barınaklarına toplanarak uygun koşullarda bakılmasının önemini vurguluyor. Aksi takdirde, sokaklarda yiyecek arayan köpeklerin saldırganlık gösterme ihtimali artıyor. Belediyelerin, bu hayvanların barınmalarını sağlayacak yerler oluşturması, hem hayvanların hem de vatandaşların güvenliği için büyük önem taşıyor.

Haber Merkezi

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