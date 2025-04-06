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Kış sezonunda Palamut en çok tercih edilen balık türü oldu

Balık fiyatlarının yumurtadan ucuz olduğunu ifade eden Balıkçı Ercan Tunç, 'Kış aylarında Palamut, Hamsi, İstavrit, Çinekop bu tür balıklar çok oldu vatandaşlar bu balıklara doydu. Fiyatlarımız şuan çok iyi yumurtadan ucuz fiyatlarımız gayet ucuz. Geçen yıla bakarak balık fiyatları bu sene çok düşük. Bu yaz sıcak giderse balık çoğalır eğer yaz soğuk geçerse çok balık olmaz inşallah bu seyirde ilerler' dedi.

Kış sezonunda Palamut en çok tercih edilen balık türü oldu

Kayseri’de balık fiyatları bu yıl, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre düşük seviyelerde kaldı. Özellikle palamut, hamsi ve istavrit gibi kış sezonunun vazgeçilmez türlerinin bolluğu, fiyatların makul seviyelere inmesine yardımcı oldu. Balık fiyatlarının yumurtadan ucuz olduğunu ifade eden Balıkçı Ercan Tunç, “Şu an sezonumuzun sonlarına doğru geliyoruz. Kışın sezonumuz çok iyi gidiyordu Palamut çok fazlaydı. Hamsi sezonuna geçecektik fakat hava sıcaklığından dolayı kesildi ve çok hamsi çıkmadı. Ayın 15’inde av yasağı var normal kültür balıklarına döndük. Kış aylarında Palamut, Hamsi, İstavrit, Çinekop bu tür balıklar çok oldu vatandaşlar bu balıklara doydu. Fiyatlarımız şuan çok iyi yumurtadan ucuz fiyatlarımız gayet ucuz. Geçen yıla bakarak balık fiyatları bu sene çok düşük. Bu yaz sıcak giderse balık çoğalır eğer yaz soğuk geçerse çok balık olmaz inşallah bu seyirde ilerler” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

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