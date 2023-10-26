Kışlık gıda plastikte saklanmaz

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Mustafa Ülker, kış için hazırlanan gıdaların tüketilmeden önce koku yoluyla kontrol edilmesi gerektiğini söyleyerek, 'Plastikte üreyen mikroorganizmalar gıda zehirlenmesine yol açabilir' dedi.

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  • 26.10.2023 10:30
  • Güncelleme: 26.10.2023 11:17
Kışlık gıda plastikte saklanmaz
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Mustafa Ülker, kış için hazırlanan gıdaların tüketilmeden önce koku yoluyla kontrol edilmesi gerektiğini söyleyerek, “Plastikte üreyen mikroorganizmalar gıda zehirlenmesine yol açabilir” dedi.

Plastik gereçlerde üreyen mikroorganizmaların gıda zehirlenmelerine yol açabileceğini söyleyen ERÜ Turizm Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Mustafa Ülker, “Yaz aylarını geride bıraktık, yavaş yavaş kış aylarına ilerliyoruz. Kış aylarında yazdan kurduğumuz konserveleri veya sakladığımız yiyecekleri artık gün yüzüne çıkarma zamanı geliyor. Burada bazı hususlara dikkat etmeliyiz. Elbette çok uzun yıllardan beri yiyecek saklama mevcut. Tuzlayarak saklama, konserve yaparak saklama da çok uzun süredir saklama yöntemlerinden bazıları ama bazı hususlara bu anlamda dikkat etmek gerekiyor. Mesela donduracağımız ürünleri plastik mutfak gereçlerinde saklamamamız gerekiyor, çünkü bunlar bakteri üretebilir. Bakteri ürettiği için de gıda zehirlenmeleri yaşanabilir. Bu nedenle özellikle plastik mutfak gereçlerinde dikkat etmeliyiz. Daha çok cam kaplarda ürünlerimizi saklamalıyız. Cam kaplarda saklarken de bunların kapağının dikkatli kapatılmasını, içerisine hava almamasını ve camda muhafaza etmeden önce muhakkak uygun sıcaklıkta bir ısıl işlemden geçirilmesi gerektiğini unutmamalıyız” dedi.

Ülker, gıdaların dondurulmadan önce 1-2 dakika kaynamış suda bekletilmesi gerektiğini söyleyerek, “Ayrıca dondurularak saklanan yiyeceklerde de mikroorganizma ürememesi için kaynamış suda muhakkak çiğ sebzeleri bile 1-2 dakika kaynamış suda bekleterek dondurma işlemini yapmalıyız. Hemen sıcak olarak da dondurmamalıyız. Muhakkak sıcak suya attıktan sonra soğutarak derin dondurucuya daha sonra atmamız gerekiyor. Bir diğer husus yine cam kavanozların kapağı, buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Bazen yapıyoruz yaz aylarında özellikle domates saklanması önemli bizim kültürümüzde ve yaygın. Bunun için kavanoz kapaklarının kapalı olması gerektiğini unutmayalım ve hava almaması için üzerinden kontrol etmeyi de unutmayalım” ifadelerini kullandı.

Donmuş ürünlerin tüketmeden önce mutlaka koklama yoluyla kontrol edilmesi gerektiğini belirten Mustafa Ülker, “Aynı zamanda her bir ürünün saklanma süresi ve saklanacağı dönem anlamında belli süre ve dönemleri var. Mesela enginar daha çok mayıs ve haziran ayında, bezelye nisan ve mayıs ayında, domates de ağustos ve eylül aylarında daha fazla saklanmak için hazırlanıyor. Derin dondurucularda biz ürünleri 6-8 ay aralığında muhafaza etmeyi, konservelerde ise 8-10 ay bandında muhafaza etmeyi unutmamalıyız. Bakliyatlara gelecek olursak bunların nemlenmemesi için tuz kullanılabilir saklama aşamasında. Son olarak evlerimizde sıklıkla kullandığımız cam konserveleri muhakkak serin ortamda bekletmeyi unutmayalım. Hem havasının kaçmaması hem de mikroorganizma ürememesi için bunlar oldukça önemlidir. Son olarak da şunu söylemeliyim, biz yazdan hazırladığımız bu yiyecekleri kışın tüketirken ilk açtığımızda muhakkak koklama, tatma yoluyla pişirmeden kontrolünü yapmalıyız. Daha sonra afiyetle yiyebiliriz” dedi.

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İHA

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