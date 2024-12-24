HÜDAPAR, saha çalışmalarına devam ediyor

HÜDAPAR Kayseri İl Başkanı Mehmet Çalhan ve yönetimi, Kayseri'deki saha çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Her hafta üç mahalle ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten Çalhan, bu mahallelerin muhtarlarıyla görüşerek sorunlarını dinliyor ve aynı zamanda mahallede bulunan üç camiyi de ziyaret ederek imamlarla görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

HÜDAPAR, saha çalışmalarına devam ediyor

Ayrıca, haftada bir gün de farklı sivil toplum kuruluşları ve medya kuruluşlarını da ziyaret ettiklerini belirten Mehmet Çalhan,, gazetemiz Kayseri Gündem'i ziyaret ederek gazetemiz sahibi Osman Gerçek ile bir araya geldi. Ziyaret sırasında Çalhan, Kayseri'nin sorunlarını yakından takip ettiklerini ve çözüm önerileri sunmak amacıyla çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirtti. Yerel halkın taleplerini dinleyerek, parti politikalarını ve projelerini anlattıklarını ifade eden Çalhan, Kayseri'deki saha çalışmalarının HÜDAPAR'ın bölgedeki varlığını güçlendirmeyi ve halkla daha yakın ilişkiler kurmayı hedeflediğini vurguladı.

Gazetemiz sahibi Osman Gerçek ile yapılan görüşmede, Çalhan, HÜDAPAR'ın Kayseri'deki faaliyetleri hakkında detaylı bilgi verdi ve gelecekteki projelerinden bahsetti. Çalhan, "Kayseri'nin sorunlarını yakından takip ediyoruz ve halkımızla birebir iletişim kurarak çözüm önerileri sunuyoruz. Bu çalışmalarımız, HÜDAPAR'ın bölgedeki varlığını güçlendirmeyi ve halkımızla daha yakın ilişkiler kurmayı amaçlıyor" dedi.

Bu ziyaret, HÜDAPAR'ın Kayseri'deki saha çalışmalarının ne kadar kapsamlı ve etkili olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Mehmet Çalhan ve yönetimi, Kayseri'deki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Haber Merkezi

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